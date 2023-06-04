В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

О 1:50 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека оголошена в усіх східних, центральних, південних та північних областях. Моніторингові канали повідомляють про активність стратегічної авіації РФ. Попередньо, відбулися пуски крилатих ракет Х-101/555 бортами Ту-95мс з району Каспійського моря.

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Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Оновлено о 2:36

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Після 2:19 повітряна тривога почала ширитися західними областями, а о 2:35 – охопила всю Україну.

Мапа тривог станом на 2:36 виглядає так:

Нагадаємо, ввечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Наразі відомо про 20 постраждалих, серед них п'ятеро – діти.