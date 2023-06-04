Поблизу Києва працює ППО

На підступах до Києва працює ППО

На Київщині фіксується підвищена загроза ворожої повітряної атаки

У ніч на 4 червня російські загарбники знову атакували Україну. У Київській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«В області, на підступах до Києва працює ППО», – йдеться в повідомленні.

Відомство закликало перебувати в укриттях до відбою загрози.

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Зазначимо, що на Київщині станом на зараз триває повітряна тривога.

Київська обласна військова адміністрація попередила про підвищену загрозу ворожої атаки з повітря. Також влада нагадала про заборону фото- та відеофіксації роботи наших захисників.

Нагадаємо, ввечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Наразі відомо про 20 постраждалих, серед них п'ятеро – діти.