Поблизу Києва працює ППО
На Київщині фіксується підвищена загроза ворожої повітряної атаки
У ніч на 4 червня російські загарбники знову атакували Україну. У Київській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«В області, на підступах до Києва працює ППО», – йдеться в повідомленні.
Відомство закликало перебувати в укриттях до відбою загрози.
Зазначимо, що на Київщині станом на зараз триває повітряна тривога.
Київська обласна військова адміністрація попередила про підвищену загрозу ворожої атаки з повітря. Також влада нагадала про заборону фото- та відеофіксації роботи наших захисників.
Нагадаємо, ввечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Наразі відомо про 20 постраждалих, серед них п'ятеро – діти.
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