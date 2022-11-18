Окупанти випустили по нічному Нікополю понад 40 снарядів: фото наслідків

Рашисти продовжують нічний терор мирних міст України

У ніч на 18 листопада російські окупанти накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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«Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь. Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих», – розповів він.

У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.

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Прилетіло від окупантів і в сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки.

Нагадаємо, минулої ночі, 17 листопада, понад 70 російських снарядів прилетіли на Нікопольщину.