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Окупанти випустили по нічному Нікополю понад 40 снарядів: фото наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua

Рашисти продовжують нічний терор мирних міст України

У ніч на 18 листопада російські окупанти накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь. Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих», – розповів він.

У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.

Окупанти випустили по нічному Нікополю понад 40 снарядів: фото наслідків фото 1

Прилетіло від окупантів і в сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки.

Окупанти випустили по нічному Нікополю понад 40 снарядів: фото наслідків фото 2
Окупанти випустили по нічному Нікополю понад 40 снарядів: фото наслідків фото 3

Нагадаємо, минулої ночі, 17 листопада, понад 70 російських снарядів прилетіли на Нікопольщину.

Теги: Дніпропетровщина обстріл війна окупанти росія

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