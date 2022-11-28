ЗСУ знищили три склади і командний пункт окупантів

Українські бійці потужно вдарили по позиціях окупантів на півдні

Минулої доби, 27 листопада, Збройні сили України знищили три ворожі склади з боєприпасами на півдні України. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Так, склади знищено у Скадовському, Херсонському районах на Херсонщині та у Василівському районі під Запоріжжям.

Крім того, у Скадовську підтвердилося знищення ворожого командного пункту.

Раніше ЗСУ розповіли, яких боєприпасів для системи протиповітряної оборони найбільше потребує Україна.