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ЗСУ знищили три склади і командний пункт окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ знищили три склади і командний пункт окупантів
Українські воїни завдають значних втрат ворогу
фото: Генштаб ЗСУ

Українські бійці потужно вдарили по позиціях окупантів на півдні

Минулої доби, 27 листопада, Збройні сили України знищили три ворожі склади з боєприпасами на півдні України. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Так, склади знищено у Скадовському, Херсонському районах на Херсонщині та у Василівському районі під Запоріжжям.

Крім того, у Скадовську підтвердилося знищення ворожого командного пункту.

ЗСУ знищили три склади і командний пункт окупантів фото 1

Раніше ЗСУ розповіли, яких боєприпасів для системи протиповітряної оборони найбільше потребує Україна.

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Теги: війна окупанти росія ЗСУ Херсонщина

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