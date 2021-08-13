  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Нічний дощ підтопив окуповану Керч: у місті перебої з транспортом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наслідки негоди в Керчі - Нічний дощ підтопив окуповану Керч: у місті перебої з транспортом
    Наслідки негоди в Керчі
    Фото: Весті.Крим

    Вранці в кримському місті на лінію не вийшов електротранспорт

    В окупованій Росією Керчі після нічного дощу підтоплено центральні вулиці, рух по ним перекрито. Про це повідомляє «Кримінформ».

    Зазначається, що вранці в кримському місті на лінію не вийшов електротранспорт. Деякі маршрути міських автобусів довелося змінити.

    Місцева влада радить мешканцям Керчі в п'ятницю утриматися від поїздок на особистому транспорті та просить їх прибрати свої машини з низинних ділянок міста.

    Очікується посилення опадів, можливий розлив річки Мелік-Чесме і підтоплення.

    Крім того, біля східного узбережжя Криму в найближчу добу очікуються хвилі заввишки до двох метрів, попередило «МНС».

    Напередодні повідомлялося, що окупований півострів заливають дощі: затоплено трасу до «кримського мосту».

    Нагадаємо, 12 серпня глава МЗС Росії Лавров приїхав до окупованого Криму, але злива змінила його плани.

    До слова, Україна повідомить в Гаагу про злочини в окупованому Криму.

    Також Україна нагадала Росії про виплату репарації за анексію Криму.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу.

    До слова, окупанти визнали: без України Крим недієздатний. Обіцяють судитися за воду, електрику та їжу.

    Теги: Крим громадський транспорт негода дощ електротранспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нічний дощ підтопив окуповану Керч: у місті перебої з транспортом