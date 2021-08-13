Нічний дощ підтопив окуповану Керч: у місті перебої з транспортом

Вранці в кримському місті на лінію не вийшов електротранспорт

В окупованій Росією Керчі після нічного дощу підтоплено центральні вулиці, рух по ним перекрито. Про це повідомляє «Кримінформ».

Зазначається, що вранці в кримському місті на лінію не вийшов електротранспорт. Деякі маршрути міських автобусів довелося змінити.

Місцева влада радить мешканцям Керчі в п'ятницю утриматися від поїздок на особистому транспорті та просить їх прибрати свої машини з низинних ділянок міста.

Очікується посилення опадів, можливий розлив річки Мелік-Чесме і підтоплення.

Крім того, біля східного узбережжя Криму в найближчу добу очікуються хвилі заввишки до двох метрів, попередило «МНС».

Напередодні повідомлялося, що окупований півострів заливають дощі: затоплено трасу до «кримського мосту».

Нагадаємо, 12 серпня глава МЗС Росії Лавров приїхав до окупованого Криму, але злива змінила його плани.

До слова, Україна повідомить в Гаагу про злочини в окупованому Криму.

Також Україна нагадала Росії про виплату репарації за анексію Криму.

Як відомо, президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу.

До слова, окупанти визнали: без України Крим недієздатний. Обіцяють судитися за воду, електрику та їжу.