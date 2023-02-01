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Арсен Аваков прокоментував обшук у себе вдома

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Арсен Аваков прокоментував обшук у себе вдома
Аваков прокоментував результати обшуку у нього вдома
фото: https://ua.korrespondent.net

Арсен Аваков повідомив, що слідчі поводили себе коректно, і нічого відповідного інтересам слідства, у нього під час обшуку не було

У ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова сьогодні, 1 лютого 2023 року, дійсно, було проведено обшук у  у рамках відпрацювання однієї із робочих версій причин трагедії у Броварах. Про це він повідомив у на своїй сторінці у Telegram.

«Слідство цікавили контракти із закупівлі МВС вертольотів Super Puma (Airbus Helicopters H225). Слідчі поводилися коректно, хоча доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупувато, через шість років після укладання контракту», – розповів він.

За його словами, нічого відповідного інтересам слідства виявлено не було. Україно-французький контракт на постачання МВС Україні вертольотів Airbus укладено у рамках міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою України у 2018 році. Крім того, контракт проходив аудит французького уряду та казначейства.

«Ці гелікоптери врятували і ще врятують тисячі життів. Я гордий, що брав участь у цьому проекті», – підсумував Аваков.

Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова в межах провадження, відкритого через аварію гелікоптера на Київщині, в якій загинуло чинне керівництво МВС. Обшуки проводилися не лише вдома в ексурядовця, а за кількома адресами які пов'язані з Аваковим.

Раніше під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Датій Оксани слідчі Державного бюро розслідувань виявили список бажань, серед яких заробити мільйон доларів, соболина шуба та годинник Breguet. 

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Теги: аудит Telegram вертоліт слідство Міноборони Арсен Аваков обшук

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