Арсен Аваков прокоментував обшук у себе вдома
Арсен Аваков повідомив, що слідчі поводили себе коректно, і нічого відповідного інтересам слідства, у нього під час обшуку не було
У ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова сьогодні, 1 лютого 2023 року, дійсно, було проведено обшук у у рамках відпрацювання однієї із робочих версій причин трагедії у Броварах. Про це він повідомив у на своїй сторінці у Telegram.
«Слідство цікавили контракти із закупівлі МВС вертольотів Super Puma (Airbus Helicopters H225). Слідчі поводилися коректно, хоча доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупувато, через шість років після укладання контракту», – розповів він.
За його словами, нічого відповідного інтересам слідства виявлено не було. Україно-французький контракт на постачання МВС Україні вертольотів Airbus укладено у рамках міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою України у 2018 році. Крім того, контракт проходив аудит французького уряду та казначейства.
«Ці гелікоптери врятували і ще врятують тисячі життів. Я гордий, що брав участь у цьому проекті», – підсумував Аваков.
Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова в межах провадження, відкритого через аварію гелікоптера на Київщині, в якій загинуло чинне керівництво МВС. Обшуки проводилися не лише вдома в ексурядовця, а за кількома адресами які пов'язані з Аваковим.
Раніше під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Датій Оксани слідчі Державного бюро розслідувань виявили список бажань, серед яких заробити мільйон доларів, соболина шуба та годинник Breguet.
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