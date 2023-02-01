СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років

Співробітники Служба безпеки України викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Наразі, за матеріалами СБУ, посадовцю оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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СБУ ініціювала відкликання даної партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони.

Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави.

Нагадаємо, СБУ викрила факти співпраці президента «Мотор Січ» з терористами «ДНР».