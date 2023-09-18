Німеччина надає Україні новий пакет допомоги

Берлін вважає, що Україні найбільше необхідні боєприпаси

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про надання нового пакету військової допомоги для України на суму 400 млн євро. Про це посадовець повідомив у інтерв'ю Bild.

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«Поставляємо додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, реактивні. Бо боєприпаси – те, що найбільше потрібно Україні для захисту від жорстокої загарбницької війни», – сказав Пісторіус.

Німеччина також передасть броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг і генератори.

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«Загалом пакет становитиме 400 млн євро», – підсумував посадовець.

Зазначимо, що заява міністра оборони Німеччини пролунала напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі Рамштайн. Очікується, що на ній Берлін може також запропонувати розширення навчання українських військовослужбовців.

Раніше Зеленський анонсував посилення оборонної підтримки від Німеччини.

До слова, триває 572-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131.