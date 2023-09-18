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Нерухомість у Німеччині: які права мають українці та що слід врахувати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нерухомість у Німеччині: які права мають українці та що слід врахувати
Українці мають право на придбання помешкань у Німеччині
фото з відкритих джерел

Відносно недорога нерухомість у Німеччині – в містах Ессен та Дортмунд

У Німеччині домінує багаторічна оренда нерухомості, навіть попри те, що тут доволі доступна іпотека. У країні з найбільшою економікою і найстабільнішим ринком нерухомості в Європі лише 40% населення має власне житло. Про це пише портал Flombu.

Купувати квартиру чи будинок у Німеччині вигідніше на перспективу. Адже, якщо упродовж 10 років з часу покупки ви захочете продати об'єкт, доведеться сплатити 25-відсотковий податок на прибуток. Німецьке законодавство не забороняє купівлю-продаж нерухомості іноземцям. Це стосується і громадян країн, які не є членами Євросоюзу. Тож громадяни України можуть без додаткових умов купити житло в Німеччині.

Які права мають українці 

Отримати іпотеку в Німеччині українцям теж дозволено. Щоправда, під вищий відсоток порівняно з представниками країн-членів ЄС. Серед основних умов для погодження іпотечного кредитування в Німеччині – заробляти не менше 3000 євро щомісяця або мінімум 3 місяці працювати у німецькій компанії.

Крім того, іноземний громадянин може купити землю в Німеччині, зокрема під забудову. Збудувати будинок в Німеччині на 30-40% дешевше, ніж придбати готовий. Слід врахувати, що купівля нерухомості не спрощує ані отримання посвідки на проживання, ані набуття німецького громадянства. Однак є перевагою у наданні іноземцю мультивізи.

Ціни на нерухомість у Німеччині

На вартість об'єкта в Німеччині впливають три параметри: місце розташування, стан і площа нерухомості. Середня ціна нерухомості у цій країні – 4500 євро/м2.

Найдорожча нерухомість у Німеччині – не у столиці. Квартира у центрі Мюнхена, найдорожчому європейському місті, обійдеться в середньому в 8300 євро/м2, на околиці міста – від 7800 євро/м2. Купити квартиру у центрі Франкфурта можна від 7300 євро/м2, на окраїні міста – від 6800 євро/м2.

Квартира у Берліні коштуватиме від 5800 євро/м2, у Гамбургу – від 6300 євро/м2. Відносно не дорога нерухомість у Німеччині – в Ессені і Дортмунді. Придбати тут житло можна від 3700 євро/м2.

Важливі деталі

Супутні платежі при купівлі нерухомості у Німеччині можуть сягати понад 15%. Середній показник додаткових виплат у країні становить 10%.

Отже, купуючи будинок чи квартиру в Німеччині, доведеться ще заплатити:

  • податок на передачу нерухомості (3-6% від вартості об'єкта). Він сплачується через місяць після підписання договору про купівлю-продаж. Є також нотаріальний збір (2%) та реєстраційний внесок (1%). Покупець сплачує реєстраційний збір, щоб у земельному кадастрі його зареєстрували як законного власника нерухомості. До всіх витрат також потрібно додати оплату послуг агента з нерухомості (5-7%)
  • оплату послуг перекладача (300 євро) і консультацію юриста, яка обійдеться щонайменше 500 євро.

Нагадаємо, українська родина пів року отримувала майже 5500 євро на місяць від центру зайнятості в регіоні Гарц (федеральна земля Саксонія-Анхальт). Це мало суспільний резонанс – німці були обурені такою кількістю грошей, які були витрачені на біженців. Щоправда, виявилось, що на руки українці отримують лише п'яту частину коштів, що виділяються Німеччиною.

Влада міста німецького міста Гюнтерсберге витрачала на утримання української сім'ї з трьох осіб 5553 євро на місяць, але на руки біженці отримували вп'ятеро менше – лише 1093 євро. Решта йшла на сплату помешкання, де розмістили українців. Тим часом у містечку можна орендувати квартиру всього за 300 євро.

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Теги: нерухомість житло будинок квартира населення оренда Німеччина

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