Пекін образився на главу МЗС Німеччини: викликає посла
Китаю розцінив заяву Бербок як «відкриту політичну провокацію»
Міністерка закордонних справ Анналена Бербок назвав главу Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Про це вона сказала в інтерв'ю американському телеканалу, пише Spiegel.
«Якщо Путін виграв би цю війну, який це був би знак? Яким знаком це буде для інших диктаторів світу, таких як Сі?», – заявила Бербок.
Уряд Китаю розцінив її заяву як «відкриту політичну провокацію».
«Заява Бербок була надзвичайно абсурдною, серйозним порушенням політичної гідності Китаю та відкритою політичною провокацією», – заявила прес-секретар МЗС Китаю Мао Нін.
Пекін «глибоко незадоволений» і зробить подання німецькій стороні дипломатичними каналами.
Після цього представницю посла Німеччини в Пекіні Патрісію Флор викликали в МЗС Китаю.
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк нещодавно заявив, що Індія, Китай і Туреччина ефективно заробляють на війні в Україні та «не розуміють, що таке сучасний світ».
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