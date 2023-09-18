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Пекін образився на главу МЗС Німеччини: викликає посла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пекін образився на главу МЗС Німеччини: викликає посла
Анналена Бербок, глава МЗС Німеччини
фото з відкритих джерел

Китаю розцінив заяву Бербок як «відкриту політичну провокацію»

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок назвав главу Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Про це вона сказала в інтерв'ю американському телеканалу, пише Spiegel.

«Якщо Путін виграв би цю війну, який це був би знак? Яким знаком це буде для інших диктаторів світу, таких як Сі?», – заявила Бербок.

Уряд Китаю розцінив її заяву як «відкриту політичну провокацію».

«Заява Бербок була надзвичайно абсурдною, серйозним порушенням політичної гідності Китаю та відкритою політичною провокацією», – заявила прес-секретар МЗС Китаю Мао Нін.

Пекін «глибоко незадоволений» і зробить подання німецькій стороні дипломатичними каналами.

Після цього представницю посла Німеччини в Пекіні Патрісію Флор викликали в МЗС Китаю.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк нещодавно заявив, що Індія, Китай і Туреччина ефективно заробляють на війні в Україні та «не розуміють, що таке сучасний світ».

Теги: Китай Німеччина війна

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