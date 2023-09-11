Зеленський анонсував посилення оборонної підтримки від Німеччини

Зеленський: «Дуже важливо, що партнери чують потреби нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики»

Німеччина надасть Україні нове озброєння у рамках військової допомоги. Зокрема, у пакет увійде артилерія та засоби протиповітряної оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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«Є сьогодні хороша новина: готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок – вона була з візитом в Україні, зустрівся з нею сьогодні в Києві», – заявив глава держави.

Як зазначив очільник України, дуже важливо, що партнери України чують потреби наших воїнів та захисту енергетики.

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«Рухаємося також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть», – додав Зеленський.

Також Зеленський провів сьогодні кілька важливих нарад.

Президент відзначив передусім нараду з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем’єром Федоровим щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення.

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«Конкретні потреби наших бойових бригад – вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього увесь облік повинен бути цифровізований. Взагалі паперової роботи у військах має стати значно менше, і точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, чого реально потребують хлопці на «нулі». Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, міністерство цифровізації допомагає», – зазначив глава держави.

Зокрема Володимир Зеленський провів нараду з представниками правоохоронного сектору.

«Очевидно, Україні треба більше прогресу в захисті інтересів суспільства. У захисті від тих, хто ставить інтереси свого гаманця вище, ніж суспільні норми й правила. Вище, ніж навіть війну. Будуть нові кроки держави», – наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що Німеччина збільшує невідкладну гуманітарну допомогу Україні на 20 млн євро та планує будувати вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову прибула до України. Це вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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До слова, процес ухвалення рішення Німеччиною про передачу Україні ракет Taurus просувається вперед.