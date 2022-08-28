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Новостворений корпус РФ не змінить ситуацію на війні в Україні — ISW

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Новостворений корпус РФ не змінить ситуацію на війні в Україні — ISW
Новостворений армійський корпус РФ навряд чи змінить ситуацію на полі бою
фото: Defence Express

Російські військові мають намір ввести 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій під Донецьком

Нещодавно сформований 3-й армійський корпус, який Росія перекидає на фронт, не зможе кардинально змінити ситуацію на полі бою. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що РФ перекине 3-й армійський корпус для відновлення наступальних операцій, ймовірно, на напрямку міста Донецьк і на південному напрямку.

Як припускають аналітики, російські військові мають намір ввести 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій під Донецьком, де рух навколо Мар'їнки, Пісків і Авдіївки застопорився після деяких успіхів.

Частини 3-го армійського корпусу також можуть бути розгорнуті на південній осі, зокрема і біля Херсона.

Однак, як пише ISW, підрозділи армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць.

«Краще оснащення необов’язково робить сили більш ефективними, якщо особовий склад недостатньо навчений або дисциплінований, як багато членів добровольчих частин 3-го армійського корпусу», – наголошують в Інституті вивчення війни.

Зображення елементів 3-го армійського корпусу показали, що добровольці фізично нездорові і старі. Аналітики також відзначають, що нестача в Росії досвідчених молодших офіцерів вплине на ефективність корпусу.

У Південному оперативному командуванні Збройних сил України заявили, що 27 серпня російська диверсійно-розвідувальна група з 10 осіб здійснила штурм Херсонської області, що свідчить про те, що наступальні можливості Росії в Херсонській області ще більше погіршилися. Зазначається, що група з 10 осіб становить загін, який є занадто малим, щоб ефективно діяти як маневрений підрозділ. 

Ключові висновки ISW за 27 серпня:

  • Добровольчі батальйони, які входять до складу 3 -го армійського корпусу Росії, ймовірно, готуються до спроб наступальних операцій загальновійськових військ, але їм, ймовірно, не вистачатиме достатньої бойової потужності, щоб зробити істотну зміну на полі бою.
  • Південне оперативне командування ЗСУ заявило, що російська диверсійно-розвідувальна група з 10 осіб здійснила штурм Херсонської області, що свідчить про подальше погіршення наступальних можливостей РФ у Херсонській області.
  • Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північ від Харкова.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід від Ізюма, на північний схід від Сіверська, на північний схід і південь від Бахмута, а також на захід і південний захід від міста Донецьк.
  • Українські сили обстріляли російський десант на заході Херсонської області.
  • Російські та українські джерела обмінялися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.
  • Можливо, російське військове керівництво переходить до нової фази мобілізації в центральній Росії та, швидше за все, вичерпало резерви потенційних новобранців у більш периферійних і безправних регіонах.
  • Російська влада посилює правоохоронні дії на окупованих територіях.
Новостворений корпус РФ не змінить ситуацію на війні в Україні — ISW фото 1

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Теги: ЗСУ АЕС війна росія

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