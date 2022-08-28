Новостворений корпус РФ не змінить ситуацію на війні в Україні — ISW

Російські військові мають намір ввести 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій під Донецьком

Нещодавно сформований 3-й армійський корпус, який Росія перекидає на фронт, не зможе кардинально змінити ситуацію на полі бою. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що РФ перекине 3-й армійський корпус для відновлення наступальних операцій, ймовірно, на напрямку міста Донецьк і на південному напрямку.

Як припускають аналітики, російські військові мають намір ввести 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій під Донецьком, де рух навколо Мар'їнки, Пісків і Авдіївки застопорився після деяких успіхів.

Частини 3-го армійського корпусу також можуть бути розгорнуті на південній осі, зокрема і біля Херсона.

Однак, як пише ISW, підрозділи армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць.

«Краще оснащення необов’язково робить сили більш ефективними, якщо особовий склад недостатньо навчений або дисциплінований, як багато членів добровольчих частин 3-го армійського корпусу», – наголошують в Інституті вивчення війни.

Зображення елементів 3-го армійського корпусу показали, що добровольці фізично нездорові і старі. Аналітики також відзначають, що нестача в Росії досвідчених молодших офіцерів вплине на ефективність корпусу.

У Південному оперативному командуванні Збройних сил України заявили, що 27 серпня російська диверсійно-розвідувальна група з 10 осіб здійснила штурм Херсонської області, що свідчить про те, що наступальні можливості Росії в Херсонській області ще більше погіршилися. Зазначається, що група з 10 осіб становить загін, який є занадто малим, щоб ефективно діяти як маневрений підрозділ.

Ключові висновки ISW за 27 серпня:

Добровольчі батальйони, які входять до складу 3 -го армійського корпусу Росії, ймовірно, готуються до спроб наступальних операцій загальновійськових військ, але їм, ймовірно, не вистачатиме достатньої бойової потужності, щоб зробити істотну зміну на полі бою.

Південне оперативне командування ЗСУ заявило, що російська диверсійно-розвідувальна група з 10 осіб здійснила штурм Херсонської області, що свідчить про подальше погіршення наступальних можливостей РФ у Херсонській області.

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