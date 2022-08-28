Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes

На думку міжнародних експертів, Путін проігнорував основи війни і припустився фундаментальних помилок

«Спеціальна військова операція» проти України президента РФ Володимира Путіна виявилася стратегічним провалом майже за всіма параметрами. Таку думку висловив експерт оборони переднього краю Центру Скоукрофта Арун Айєр в розмові з журналістами Forbes.

«Відсіч Росії чинять навіть нейтральні країни і ті, хто залежить від російських енергоносіїв. Військові злочини Росії виставлені на загальний огляд, їх засудили всі, окрім найстійкіших союзників Кремля. Рішучість НАТО сьогодні сильніша, ніж багато хто міг собі уявити. Росія втратила «м’яку силу», – вважає експерт.

За його словами, Кремль ігнорував основи війни і не вивчив уроки недавніх конфліктів США в Афганістані, Іраку та інших країнах.

«Насамперед, це поганий аналіз розвідданих, ставка на грубу силу, недооцінка рішучості та здатності суперника до опору. Гібридна війна – не ніж, а скальпель. Її потрібно вести з хірургічною точністю, а це вимагає довіри до розвідданих, навіть якщо розвідка повідомляє погані новини. Російська авторитарна модель управління до цього погано пристосована. Те саме призвело до втрати контролю над інформаційним фронтом: Україна легко парирує російські «Z-кампанії» та «антинацистський» наратив на міжнародній арені», – підкреслив Арун Айєр.

На думку експерта, Сполучені Штати та їх союзники повинні ретельно вивчити всі помилки Росії та використовувати їх у протистоянні гібридним війнам в майбутньому.

Раніше, розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію. Також розвідка повідомила, що загрози нового наземного вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі не спостерігається. Але територія цієї країни несе для Україну небезпеку через авіа- та ракетні удари.