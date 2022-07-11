Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 липня

За ніч по Харкову росіяни завдали три ракетні удари

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

За ніч по Харкову росіяни завдали три ракетні удари. Також окупанти завдали масованого удару по населених пунктах Луганщини. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Минулої доби був мінометний обстріл: п'ять вибухів на території Есманської громади. Постраждалих і руйнувань немає. Ніч була тихою. Сьогодні в 7.30 ранку «прильоти» по Шосткинському району. Артобстріл. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв касетними снарядами Криворізький район. Дві громади – Апостолівську та Зеленодольську. У двох селах – Новосеменівці та Мар’янському – руйнування житла. Попередньо, люди не постраждали.

Харківщина

За ніч по Харкову росіяни завдали три ракетні удари. Влучили у житлову багатоповерхівку, школу в Слобідському районі та складські приміщення в Основ'янському районі. В результаті ракетного обстрілу зруйновано будівлю школи. Пожежі не було. Загиблих та постраждалих немає.

У 6-ти поверховому житловому будинку зруйновані під‘їзд житлового будинку з 1-го поверху до 6-го поверху. Пожежі не було. ДСНС-ники врятували жінку. Третя ракета влучила по відкритій території, пошкодила складські приміщення.

Протягом доби по області окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони. Горіли приватні будинки, господарчі будівлі, відкриті теритії. Загалом протягом доби госпіталізували у Золочеві одну людину.

Луганщина

За ніч росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини. Застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної.

Донеччина

Обстріли не припиняються. За добу обстріляні Бахмут, с. Горіхове, с. Ласточкіне, с. Стара Миколаївка, с. Ближня, с. Кліщіївка. Пошкоджено 49 об’єктів (35 – житлових будинків, багатоповерхівка, 13 - гаражів, промислові та інфрастуктурні об'єкти).

За ніч – обстріли Торецька, Сіверська, Мар'їнської, Миколаївської та Часовоярської ТГ. Область без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

Зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Баштанський район: вчора обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає.

Також тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. У Миколаївському районі вчора ввечері внаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.

Херсонщина

Обласний центр вчора перебував у диму від пожеж: горіли поля у Таврійському мікрорайоні та у передмісті. За повідомленням очевидців, пожежну допомогу окупанти не дозволяли присилати. Стабільно критичною залишається ситуація в районах області.

Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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