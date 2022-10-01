Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 1 жовтня

У ніч на 1 жовтня окупанти обстріляли Одещину, Миколаїв, Дніпропетровщину

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина

30 вересня вдень ворог двічі обстрілював територію Вкликописарівської громади. Бив із «Градів» і мінометів, усього 12 прильотів. Обійшлося без втрат та руйнувань.

Сьогодні зранку ворог обстрілював Есманьську громаду: 6 прильотів. Попередньо – без наслідків.

Одещина

Перед світанком по Одещині нанесено ракетний удар двома ракетами, імовірно «Іскандер», влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано. Без людських втрат.

Дніпропетровщина

Окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони. По Нікопольському п’ять разів ударили з «Градів» та важкої артилерії. Минулося без постраждалих. У Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Без світла лишилися понад тисяча родин нікопольчан. У Марганецькій та Червоногригорівській громаді руйнаціі уточнюються.

У Великомихайлівській громаді Синельниківського району без постраждалих. Деталі щодо наслідків обстрілу з’ясовуються.

Харківщина

Окупанти продовжують обстріли мирного населення прилеглих до кордону з РФ та лінії зіткнення територій Куп'янського, Харківського, Ізюмського і Чугуївського районів Харківської області. Протягом минулої доби були обстріляні райони населених пунктів: Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Через влучання боєприпасів сталися пожежі в Куп’янському районі (смт Дворічна, внаслідок бойових дій горіла господарча споруда); Харківському районі (с. Стрілече, горіли три квартири на площі 100 кв. м). За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано двоє людей.

Триває розмінування, піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 816 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Ситуація в області залишається складною, тривають бойові дії. Авіація Сил оборони України завдала одинадцять ударів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили пункти управління різного рівня і райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Окупанти жаліються на обстріли своїх позицій в районах населених пунктів Золоте-5, Сватове, Кремінна, Врубівка, Рубіжне, Лантратівка, Привілля, Лисичанськ, Сєверодонецьк.

Донеччина

Пізно ввечері 30 вересня були обстріли Костянтинівки (під час першого зруйновано приватний будинок, під час другого – ракета влучила на приватне подвір'я, не вибухнула). Вночі – обстріли Очеретинської громади, у селі Бердичі поранено людину; обстріл Вугледарської громади (с.Новоукраїнка з РСЗО, с. Богоявленка касетними боєприпасами); обстріли Мар'їнської громади (м.Мар'їнка, Красногорівка, селищ Єлизаветівка та Костянтинівка).

Сьогодні зранку – обстріл с. Іванівське Бахмутського району (щонайменше одна людина поранена); масований обстріл центральної частини Авдіївки.

За добу на Донеччині четверо загиблих, шість поранених. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

Уночі Миколаїв двічі зазнав ворожих обстрілів. Після опівночі ворог завдав удару дронами-камікадзе. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Близько 4 години ранку місто нову було обстріляне, попередньо – ракетами типу С-300. Є численні руйнування житлових будинків. Так, одна з ракет влучила у житловий п’ятиповерховий будинок в центрі міста. Повністю зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах, інші – суттєво пошкоджені. У навколишніх будинках повилітали вікна. В іншому районі міста численних пошкоджень в наслідок обстрілу зазнали приватні будинки та медичний заклад. Також внаслідок обстрілу, а саме потрапляння боєприпасів та їх уламків, пошкоджено складське приміщення та будівлі на території автотранспортного підприємства.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів поранення зазнали п'ятеро людей, серед них – тримісячна дитина. Дитині разом з мамою надається медична допомога. Наразі стан всіх поранених стабільний.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ. Увечері зафіксовані обстріли околиць с. Висунь та станції Березнегувате. Постраждалих та руйнувань немає.

Вчора ввечері – обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Зранку зафіксовані обстріли за межами с. Широке. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Ситуація на Херсонщині залишається вкрай складною. Тривають бойові дії. Військові РФ обстріляли прифронтові села Бериславського району, вдарили по цивільній інфраструктурі та по будинках мирного населення. Є руйнування та поранені місцеві жителі. Деякі села знеструмлені, є проблеми з водопостачанням.

З реактивних систем залпового вогню «Град» було обстріляно нещодавно звільнену від окупантів Миролюбівку. Одну людину вбито, одну поранено. Критична ситуація в окупованих селах.

За інформацією ОК «Південь» ворог намагається відновити рух Антонівським мостом, туди підвозяться будматеріали, скупчується дорожньо-ремонтна техніка.

Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці, двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці. Уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.

Нагадаємо, триває 220-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.