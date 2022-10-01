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Обстріл Миколаєва: п'ятеро поранених, у тім числі немовля (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обстріл Миколаєва: п'ятеро поранених, у тім числі немовля (фото)
Окупанти влупили по місту з С-300 і дронами-камікадзе
фото: Віталій Кім /Telegram

Тримісячна дитина поранена внаслідок обстрілу ворогів 

Окупанти у ніч на 1 жовтня вгатили ракетами по Миколаєву, влучили в багатоповерхівку. Крім цього, зафіксований приліт і в іншому районі міста. Численних пошкоджень зазнали приватні та двоповерховий житловий будинок. Також пошкоджені складське приміщення та будівлі на території автотранспортного підприємства. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Обстріл Миколаєва: п'ятеро поранених, у тім числі немовля (фото) фото 1

За попередніми даними, поранення отримали п'ятеро людей, серед них тримісячна дитина. Дитині разом з мамою надають медичну допомогу. Наразі стан всіх поранених стабільний. 

Обстріл Миколаєва: п'ятеро поранених, у тім числі немовля (фото) фото 2

Нагадаємо, мер Миколаєва показав наслідки нічної атаки на місто ракетами С-300. Зруйновані квартири на п'ятому та четвертому поверхах. 

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Теги: Миколаїв будинок немовля поранення

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