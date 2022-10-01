Обстріл Миколаєва: п'ятеро поранених, у тім числі немовля (фото)

Окупанти влупили по місту з С-300 і дронами-камікадзе

Тримісячна дитина поранена внаслідок обстрілу ворогів

Окупанти у ніч на 1 жовтня вгатили ракетами по Миколаєву, влучили в багатоповерхівку. Крім цього, зафіксований приліт і в іншому районі міста. Численних пошкоджень зазнали приватні та двоповерховий житловий будинок. Також пошкоджені складське приміщення та будівлі на території автотранспортного підприємства. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За попередніми даними, поранення отримали п'ятеро людей, серед них тримісячна дитина. Дитині разом з мамою надають медичну допомогу. Наразі стан всіх поранених стабільний.

Нагадаємо, мер Миколаєва показав наслідки нічної атаки на місто ракетами С-300. Зруйновані квартири на п'ятому та четвертому поверхах.