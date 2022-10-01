Мер Миколаєва показав наслідки нічної атаки на місто ракетами С-300 

Рашисти вночі 1 жовтня вдарили по місту

Окупанти у ніч на 1 жовтня вгатили ракетами по Миколаєву, влучили в багатоповерхівку. Унаслідок прильоту постраждали також автомобілі, які стояли у дворі. У сусідніх будинках повилітали вікна. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

«Житловий будинок. Ракета С-300. Зруйновані квартири на п'ятому та четвертому поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі. На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми», – повідомив очільник міста.

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Наразі на місці працюють комунальники: прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий.

Нагадаємо, вночі, 1 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв.