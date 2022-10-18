Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обстріл Києва: Кличко підтвердив влучання по об'єкту критичної інфраструктури

Надія Клочко
glavcom.ua
Обстріл Києва: Кличко підтвердив влучання по об'єкту критичної інфраструктури
Вранці на Лівому березі Києва прогриміли вибухи

Вибух прогримів у Деснянському районі Києва

Росія атакувала об‘єкт критичної інфраструктури у Деснянському районі Києва. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Також відомо, що у деяких районах на Лівому березі зникло світло.

Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста. 

Також відомо про атаки ворога по Житомиру, Дніпру та Харків. 

Нагадаємо, триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: Віталій Кличко Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під вогонь ворога потрапив житловий будинок у Києві
Обстріл житлового будинку в Києві: моторошні кадри
Вчора, 11:19
Біля посольства Ірану в Києві пройшла акція протесту
Атаки дронами: під посольством Ірану у Києві провели акцію протесту
Вчора, 23:27
Рашистські ракети влучили по об'єкту інфраструктури в Києві
Рашистські ракети влучили по об'єкту інфраструктури в Києві
Сьогодні, 09:09

Новини

Обстріл Києва: Кличко підтвердив влучання по об'єкту критичної інфраструктури
Обстріл Києва: Кличко підтвердив влучання по об'єкту критичної інфраструктури
Рашистські ракети влучили по об'єкту інфраструктури в Києві
Рашистські ракети влучили по об'єкту інфраструктури в Києві
Атаки дронами: під посольством Ірану у Києві провели акцію протесту
Атаки дронами: під посольством Ірану у Києві провели акцію протесту
На Київщині збито безпілотник окупантів
На Київщині збито безпілотник окупантів
У Броварах пролунали вибухи: яка ситуація у місті
У Броварах пролунали вибухи: яка ситуація у місті
На Київщині лунають вибухи. Працює ППО
На Київщині лунають вибухи. Працює ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
213K
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
100K
Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України
90K
Урок гідності для кожного. Як українка підняла на вуха посольство Ірану 
81K
Ще одна країна, де з'являється «маленький Путін»
75K
Моральні якості військових пілотів РФ: вся правда в одному фото 

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту