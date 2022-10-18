Обстріл Києва: Кличко підтвердив влучання по об'єкту критичної інфраструктури

Вибух прогримів у Деснянському районі Києва

Росія атакувала об‘єкт критичної інфраструктури у Деснянському районі Києва. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Також відомо, що у деяких районах на Лівому березі зникло світло.

Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

Також відомо про атаки ворога по Житомиру, Дніпру та Харків.

Нагадаємо, триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.