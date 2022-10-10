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Обстріл Дніпропетровщини: що відомо на цей час (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Дніпропетровщини: що відомо на цей час (фото)
У Кам‘янському та Криворізькому районах під ударом також опинилася критична інфраструктура
Микола Лукашук/Telegram

У Дніпрі внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено більше десяти багатоповерхівок

Російські загарбники сьогодні скерували на Дніпропетровщину 18 ракет. П’ять з них вдалося збити силам протиповітряної оборони. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Четверо загиблих і 31 поранений, з них 10 людей в лікарні. Четверо постраждалих – у важкому стані. Під удар потрапили чотири райони області: Дніпровський, Кам‘янський, Нікопольський, Криворізький», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Дніпрі внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено більше десяти багатоповерхівок, будівлю підприємства, близько чотирьох десятків автомобілів, автобус, зупинку громадського транспорту, кілька магазинів. Дві пожежі ліквідовано рятувальниками. Били окупанти й по критичній інфраструктурі.

У Кам‘янському та Криворізькому районах під ударом також опинилася критична інфраструктура. В Кривому Розі 30 тисяч людей лишилися без води. Вже водопостачання відновлено. Деякі райони були знеструмлені. Наразі енергетики ще працюють, 11 тисяч родин лишаються без світла.

«Після ворожих ударів і знеструмлення частини Кривого Рогу в шахтах під землею перебувало понад 850 шахтарів. Серед них були й жінки. Більшість з них вже підняли на поверхню, цей процес ще триває», – додав Лукашук.

З хороших новин: силами ППО у Кривому Розі було збито два дрони-камікадзе Shahed-136.

У Нікопольському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено склад сільгосппідприємства.

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Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Додамо, що сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

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Теги: війна Дніпропетровщина росія Україна окупанти

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