Обстріл Дніпропетровщини: що відомо на цей час (фото)

У Кам‘янському та Криворізькому районах під ударом також опинилася критична інфраструктура

У Дніпрі внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено більше десяти багатоповерхівок

Російські загарбники сьогодні скерували на Дніпропетровщину 18 ракет. П’ять з них вдалося збити силам протиповітряної оборони. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Четверо загиблих і 31 поранений, з них 10 людей в лікарні. Четверо постраждалих – у важкому стані. Під удар потрапили чотири райони області: Дніпровський, Кам‘янський, Нікопольський, Криворізький», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Дніпрі внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено більше десяти багатоповерхівок, будівлю підприємства, близько чотирьох десятків автомобілів, автобус, зупинку громадського транспорту, кілька магазинів. Дві пожежі ліквідовано рятувальниками. Били окупанти й по критичній інфраструктурі.

У Кам‘янському та Криворізькому районах під ударом також опинилася критична інфраструктура. В Кривому Розі 30 тисяч людей лишилися без води. Вже водопостачання відновлено. Деякі райони були знеструмлені. Наразі енергетики ще працюють, 11 тисяч родин лишаються без світла.

«Після ворожих ударів і знеструмлення частини Кривого Рогу в шахтах під землею перебувало понад 850 шахтарів. Серед них були й жінки. Більшість з них вже підняли на поверхню, цей процес ще триває», – додав Лукашук.

З хороших новин: силами ППО у Кривому Розі було збито два дрони-камікадзе Shahed-136.

У Нікопольському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено склад сільгосппідприємства.

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