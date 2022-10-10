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Львів після атаки рашистів: Садовий поінформував про ситуацію в місті

Надія Клочко
glavcom.ua
Львів після атаки рашистів: Садовий поінформував про ситуацію в місті
Частина Львова досі залишається без електрики
фото з відкритих джерел

Ліквідація наслідків ракетної атаки Росії по Львову триває

Станом на зараз відновлено електропостачання у 35% міста Львова, половина міста наразі залишається без води. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Станом на зараз електроенергію відновлено у 35% міста. Найскладніша ситуація у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах», – зазначив він.

Садовий також повідомив, що у тих мікрорайонах, де ще немає повноцінного водопостачання, завтра з самого ранку будуть їздити водовозки.

«Мешканці зможуть набрати собі води. Зараз водопостачання відсутнє у 50% міста», – поінформував міський голова.

Мер Львова також повідомив, що дитячі садочки у місті завтра працюють в режимі чергових груп. Уроків у школах не буде, але вчителі працюватимуть.

«Якщо ви не маєте з ким залишити дитину, то можна привести до навчального закладу», – написав він.

За словами Садового, усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше нормалізувати ситуацію.

Додамо, раніше міський голова Львова повідомив, що через відсутність електроенергії оповіщення про повітряну небезпеку у Львові працює з перебоями. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями. 

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня становить 11 осіб, травмованих – 64.

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Теги: Львів Андрій Садовий війна ракета

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