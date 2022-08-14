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Обстріл Енергодара: загинув працівник Запорізької АЕС

Надія Клочко
glavcom.ua
Обстріл Енергодара: загинув працівник Запорізької АЕС
Вибухи в Енергодарі прогриміли сьогодні близько 15 години
фото з відкритих джерел

Росіяни зробили щонайменше шість пострілів по місту Енергодар

Внаслідок обстрілу міста Енергодар, який сьогодні, 14 серпня, здійснили російські окупанти, загинув чоловік, який вигулював собаку. Тварина також не вижила. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«14 серпня вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя. Внаслідок обстрілу в першому мікрорайоні загинув чоловік, який в цей час вигулював собаку. Тварина також не вціліла», – заявив очільник міста.

У пресслужбі «Енергоатому» повідомили, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович.

У повідомленні також зазначається, що ще двоє жителів міста отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодара.

В «Енергоатомі» додали, що з 15:00 до 15:30 окупанти зробили щонайменше шість пострілів по місту Енергодар.

Місцеві пабліки також оприлюднили фото з місця загибелі чоловіка. 

Обстріл Енергодара: загинув працівник Запорізької АЕС фото 1
Обстріл Енергодара: загинув працівник Запорізької АЕС фото 2
Обстріл Енергодара: загинув працівник Запорізької АЕС фото 3

Як відомо, сьогодні російські військові обстріляли місто Енергодар, у якому знаходить Запорізька атомна електростанція.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: росія окупанти обстріл Запорізька область окупація Енергодар Запорізька АЕС

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