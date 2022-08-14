Окупанти атакували Енергодар, є поранені

Обстріл було здійснено з передмістя Енергодара

Російські військові обстріляли місто Енергодар, у якому знаходить Запорізька атомна електростанція. Серед цивільного населення є поранені. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя – району яхт-клубу (СОТ «Волна»), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення», – написав мер.

Кількість постраждалих міський голова наразі не повідомляє.

За даними місцевих Telegram-каналів, у місті прогриміло вісім вибухів. Наразі відомо про щонайменше одного пораненого.

Як відомо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.