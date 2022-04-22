На Харківщині ЗСУ ліквідували рашистів та їхню техніку

Українські бійці знищили три одиниці РСЗВ та систему ППО

Прикордонники здобули інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області

На Харківщині українські військові вдарили по позиціях ворога, ліквідували окупантів та знищили їхню техніку. Про це повідомляє державна прикордоння служба.

«На Харківщині прикордонники здобули інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області, у тому числі їхніх засобів ППО та артилерії.

Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних сил України. Згодом по зазначених координатах було нанесено вогневе ураження. У підсумку знищено чимало орків, три одиниці РСЗВ та систему ППО», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, станом на 22 квітня ЗСУ знищили 21 200 російських окупантів та 838 танки. До слова, ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР». Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.