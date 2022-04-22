  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Харківщині ЗСУ ліквідували рашистів та їхню техніку

    Українські бійці знищили три одиниці РСЗВ та систему ППО - На Харківщині ЗСУ ліквідували рашистів та їхню техніку
    Українські бійці знищили три одиниці РСЗВ та систему ППО
    фото: Генштаб ЗСУ

    Прикордонники здобули інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області

    На Харківщині українські військові вдарили по позиціях ворога, ліквідували окупантів та знищили їхню техніку. Про це повідомляє державна прикордоння служба.

    «На Харківщині прикордонники здобули інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області, у тому числі їхніх засобів ППО та артилерії.

    Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних сил України. Згодом по зазначених координатах було нанесено вогневе ураження. У підсумку знищено чимало орків, три одиниці РСЗВ та систему ППО», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, станом на 22 квітня ЗСУ знищили 21 200 російських окупантів та 838 танки. До слова, ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР». Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Харківщині ЗСУ ліквідували рашистів та їхню техніку