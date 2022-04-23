Обстріл Харківщини: за добу окупанти здійснили 56 ударів, є загиблі

Унаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, двоє людей загинули

Харківська обласна військова адміністрація повідомила, що за останню добу російські окупанти здійснили 56 обстрілів області.

У Харкові обстріляли житлові районі, зокрема Салтівку, Олексіївку, Жуки, П'ятихатки, ХТЗ. Окупанти використовували артилерію, РСЗВ, міномети.

У Коротичі внаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на одному з складських приміщень, шестеро людей постраждали, один загиблий.

Тривали обстріли у Чугуївському районі, Барвінковому, що на Ізюмщині. Всього по області за добу окупанти нанесли 56 ударів із артилерії, РСЗВ та мінометів.

Унаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, з них семеро - у м. Харків.

Двоє людей загинули.

Як повідомлялося, на Харківщині українські військові вдарили по позиціях ворога, ліквідували окупантів та знищили їхню техніку