  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Обстріл Харківщини: за добу окупанти здійснили 56 ударів, є загиблі

    Наслідки обстрілів Харкова - Обстріл Харківщини: за добу окупанти здійснили 56 ударів, є загиблі
    Наслідки обстрілів Харкова
    фото з відкритих джерел

    Унаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, двоє людей загинули

    Харківська обласна військова адміністрація повідомила, що за останню добу російські окупанти здійснили 56 обстрілів області.

    У Харкові обстріляли житлові районі, зокрема Салтівку, Олексіївку, Жуки, П'ятихатки, ХТЗ. Окупанти використовували артилерію, РСЗВ, міномети.

    У Коротичі внаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на одному з складських приміщень, шестеро людей постраждали, один загиблий.

    Тривали обстріли у Чугуївському районі, Барвінковому, що на Ізюмщині. Всього по області за добу окупанти нанесли 56 ударів із артилерії, РСЗВ та мінометів.

    Унаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, з них семеро - у м. Харків.

    Двоє людей загинули.

    Як повідомлялося, на Харківщині українські військові вдарили по позиціях ворога, ліквідували окупантів та знищили їхню техніку

    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Харківщини: за добу окупанти здійснили 56 ударів, є загиблі