23 квітня може відкритися гуманітарний коридор з Маріуполя – Верещук

На сьогодні заплановані гуманітарні коридори з Маріуполя

Міністерка попросила жителів Маріуполя стежити за офіційними повідомленнями і чекати підтвердження

На 23 квітня запланований гуманітарний коридор для евакуації з Маріуполя. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Є вірогідність, що 23 квітня ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя», – написала Ірина Верещук.

Час і місце евакуації:

точка збору та сама – на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті»;

час збору – о 10:00.

Жителів просять зачекати підтвердження.

Міністерка попросила жителів Маріуполя стежити за офіційними повідомленнями і чекати підтвердження.

«Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені», – додала Верещук.

Та закликала не втрачати надії попри те, що стільки разів евакуація коридорами уже зривалась. Бо маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде.

За даними розвідки російський диктатор Путін планує залучити до наступу маріупольський завод «Азовсталь» росгвардію та структури ФСБ.

Тим часом, начальник патрульної поліції Маріуполя розповів, як виживає місто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку деблокади Маріуполя військовим шляхом. У знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.