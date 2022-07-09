Нова хвиля звільнення послів: дев’ять українських дипломатів позбулися посад
Укази про звільнення послів оприлюднено на сайті президента
Володимир Зеленський звільнив послів у дев’яти країнах світу, зокрема у Німеччині, Норвегії та Угорщині. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента країни.
Зокрема, звільнено посла України у Німеччині Андрія Мельника. Також із посади посла України в Чехії йде Євген Перебійніс, а Вячеслав Яцюк залишить посаду у Королівстві Норвегія. При цьому Зеленський також звільнив посла України в Угорщині Любов Непоп.
Окрім того, Ігор Поліха залишить посаду надзвичайного і повноважного посла в Індії, Республіці Мальдіви, Непалі, Шрі-Ланці та Бангладеш.
У коментарі «Суспільному» речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що звільнення послів є стандартною ротацією.
Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив послів України в Ірані, Грузії, Словаччині, Португалії та Лівані.
До слова, Зеленський заснував нову традицію. Церемонія передачі вірчих грамот нових послів українському президенту тепер відбувається на території Софії Київської.