Обстріл Херсона. Кількість постраждалих збільшилася

Через удар росіян з «Градів» пошкоджено багато будівель у центрі Херсона

Внаслідок обстрілу Херсона та області, який стався сьогодні, 24 грудня, постраждали 68 цивільних. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Станом зараз відомо про 68 постраждалих в результаті сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонську область», – зазначив Янушевич.

При цьому він додав, що окупанти вбили десятеро людей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що через удар росіян з «Градів» пошкоджено багато будівель у центрі Херсона. Окупанти потрапили по котельні дитячого садка та газопроводу. Для атаки ворог використав запальні боєприпаси.

Янушевич наголосив, що у місті є райони, електропостачання в яких відновити не вдасться через постійні обстріли росіян. Тому він закликав мешканців евакуюватись звідти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу Херсона зросла до 10.

Додамо, триває 304-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби, противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.