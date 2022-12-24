Обстріл Херсона: вже відомо про 10 загиблих

Росіяни час від часу продовжують обстріл міста

18 поранених знаходяться у важкому стані

Кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу Херсона зросла до 10, ще 55 – поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що 18 людей знаходяться у важкому стані. Ворог бив по центру міста з «Градів».

«На цей момент у нас 55 поранених... і 10 загиблих», – сказав Янушевич.

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Крім того, росіяни час від часу продовжують обстріл міста.

«Рятувальники працюють у надскладних умовах», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що в результаті сьогоднішньої ворожої атаки по центру Херсона загорілося 66 легкових автомобілів.

Нагадаємо, у Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня по 3 січня.

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До слова, триває 304-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби, противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.