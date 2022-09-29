Удар по Миколаєву: є загиблі та багато поранених (фото, відео)

Снаряд влучив поблизу зупинки громадського транспорту, коли люди поверталися з роботи додому

Внаслідок нещодавної рашистської атаки на Миколаїв загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення. Про це повідомила голова місцевої облради Ганна Замазєєва.

«Черговий жахливий обстріл Миколаєва. Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту в людному районі міста! Саме в «час-пік». Саме тоді, коли мирні мешканці поверталися до дому. Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення», – йдеться в повідмоленні.

Зазначається, що на місце події вже виїхали бригади швидкої допомоги.

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Касетні боєприпаси – засоби ураження, різновид контейнера, що містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Розкидані над певною територією бойові елементи забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком. Касетні конструкції здобули поширення у всіх видах засобів ураження, це і авіабомби і артилерійські снаряди, і реактивні снаряди РСЗВ та головні блоки тактичних ракет. Вони можуть бути використані як для ураження цілі в момент обстрілу, так і дистанційного мінування.

Нагадаємо, триває 218-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.