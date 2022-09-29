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Рашисти обстріляли Миколаїв із С-300: влучили в коледж та музей (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Миколаїв із С-300: влучили в коледж та музей (фото)
Окупанти вночі вдарили по місту, є руйнування 
фото з соцмереж

На щастя, обійшлося без постраждалих 

Вночі 29 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв, застосувавши систему С-300. Внаслідок удару є руйнування. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вночі, 29 вересня, близько 02:33, Миколаїв зазнав удару, попередньо, ракети типу С-300. Відомо про влучення по відкритій території. В результаті пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема музей і начальний заклад. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні. 

Наслідки удару показали у місцевих Telegram-каналах.

9 фото
На весь екран

Крім того, вночі окупанти обстріляли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілів зруйновано складську будівлю. Також пошкоджено приватні будинки, торгові об'єкти та приватне підприємство. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється. 

Також уночі у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, російські війська вночі, 27 вересня, двічі обстріляли Миколаїв.

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Теги: окупанти музей Миколаїв Telegram

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