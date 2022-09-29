Рашисти обстріляли Миколаїв із С-300: влучили в коледж та музей (фото)

Окупанти вночі вдарили по місту, є руйнування

На щастя, обійшлося без постраждалих

Вночі 29 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв, застосувавши систему С-300. Внаслідок удару є руйнування. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вночі, 29 вересня, близько 02:33, Миколаїв зазнав удару, попередньо, ракети типу С-300. Відомо про влучення по відкритій території. В результаті пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема музей і начальний заклад. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Наслідки удару показали у місцевих Telegram-каналах.

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Крім того, вночі окупанти обстріляли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілів зруйновано складську будівлю. Також пошкоджено приватні будинки, торгові об'єкти та приватне підприємство. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Також уночі у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, російські війська вночі, 27 вересня, двічі обстріляли Миколаїв.