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На фронті загинув брат посадовця Рівненської ОВА

Юрій Лящук
glavcom.ua
На фронті загинув брат посадовця Рівненської ОВА
Боєць з 2014 року воював проти Росії
фото із соцмереж

Воїн Андрій Акула загинув на Херсонщині

У Херсонській області поліг Андрій Акула, брат заступника голови Рівненської ОВА Ігоря Тимошенка. Про це посадовець написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Ти завжди залишатимешся у пам'яті світлим воїном Братику! Не завагався перед вибором, – йти чи не йти. Останні, але найважливіші у біографії 8 років життя, ти пройшов з честю й гідністю по всій лінії фронту війни з окупантом. Відміряв метр за метром «нульовий» рівень від Широкиного до Щастя, від Гуляйполя до місця останнього подиху під Бериславом. Волею долі віддав життя саме у тих місцях, звідки прадід рятував від Голодомору свою родину до родичів у Здолбунові. Пам'ятаю, з якою гордістю ти спочатку став до лав морської піхоти! Завершив – гірським штурмовиком», – написав Ігор Тимошенко.

На фронті загинув брат посадовця Рівненської ОВА фото 1

Нагадаємо, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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Теги: війна фронт втрати

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