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Трагедія на Рівненщині. Чоловік вбив молотком ексдружину (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трагедія на Рівненщині. Чоловік вбив молотком ексдружину (фото)
фото: поліція Рівненщини

Підозрюваному загрожує від семи до 15 років позбавлення волі

На Рівненщині місцевий мешканець був затриманий правоохоронцями за підозру у вбивстві ексдружини. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.

«Сьогодні за погодженням із Рівненською окружною прокуратурою суд задовольнив клопотання слідчого та обрав 61-річному підозрюваному у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб», – йдеться у повідомленні.

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Злочин стався 17 жовтня у селі Шпанів Рівненського району у будинку за місцем проживання колишнього подружжя. Під час чергової сварки на ґрунті особистих неприязних стосунків чоловік завдав 59-річній жінці удари молотком в область голови.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відділення №1 (м. Рівне) за фактом умисного вбивства повідомили йому про підозру.

«І хоч у скоєному підозрюваний розкаюється, відповідно до санкції статті йому може загрожувати від семи до 15 років позбавлення волі», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, 3 жовтня у Чернівцях поблизу місцевої школи сталася стрілянина. Чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. 22-річна поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення.

Теги: вбивство Рівненщина чоловік санкції Рівне поліція

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