Місто в руїнах. Окупанти цілий тиждень гатили по Запоріжжю (фоторепортаж)

Минулого тижня від ракетних ударів у Запоріжжі постраждало понад 150 багатоквартирних та приватних будинків

З початку 19 вересня російські окупаційні війська щоночі наносили удари по інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок обстрілів є постраждалі серед цивільних та руйнування будинків та підприємств, інформує Inform.zp.ua.

У ніч із 18 на 19 вересня окупанти двічі вдарили по Запоріжжю та передмісті обласного центру. Під удар потрапили інфраструктурні об'єкти міста, а під час другого обстрілу снаряди потрапили по передмістю Запоріжжя.

Вперше окупанти атакували близько другої години ночі ракетами С-300. Два снаряди потрапили у трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста Запоріжжя. Частково район був знеструмлений, під загрозою знеструмлення були лікувальні заклади.

Вже вранці окупант здійснив чергову ракетну атаку обласного центру, знову застосувавши С300. Одна ракета потрапила у зелену зону на березі Дніпра неподалік житлового масиву іншого району міста.

Після 23:00 20 вересня мешканці Запоріжжя чули сильні вибухи. По місту окупанти завдали ракетного удару. Від обстрілу постраждав інфраструктурний об'єкт міста.

У другій половині дня 21 вересня по Запоріжжю окупанти знову завдали ракетного удару. Він пошкодив об'єкти інфраструктури міста. Російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Було відомо про 5 прильотів ракет у три райони обласного центру. Зруйновано об'єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди потрапили у поле на околицях міста. Відомо про трьох постраждалих.

22 вересня вранці війська Росії завдали ракетного удару по Запоріжжю. За інформацією очевидців, у місті було чути близько п'яти гучних вибухів, після чого у небі почав здійматися дим. Рашисти випустили ракету по готелю у центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишалися під завалами.

Також окупанти влучили в електричну підстанцію. Південна частина Запорізького району якийсь час була без електрики.

Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю було пошкоджено 23 житлові будинки. Співробітники комунальних служб попрацювали над усуненням наслідків обстрілу.

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю 22 вересня о 23:45 постраждала цивільна інфраструктура міста. Відомо про сім пошкоджених будинків, у яких вилетіли шибки.

Вночі 24 вересня по Запоріжжю окупаційні війська завдали ракетного удару. Внаслідок чого постраждав триповерховий будинок в одному з районів міста. Ракета окупантів зруйнувала житловий будинок, спалахнули дві квартири. Рятувальники ліквідували вогонь та виявили тіло жінки без ознак життя.

Ракетний удар по Запоріжжю пошкодив вісім будинків у приватному секторі та 16 багатоповерхівок. У багатьох з них постраждала покрівля та балкони, вибиті шибки. У 8 постраждалих будинках приватного сектора пошкоджено вікна, покрівлі, паркани.

25 вересня окупанти провели по Запоріжжю ракетні удари. Ворожі снаряди пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема житловий сектор. Ракетні удари пошкодили житлові та приватні будинки у районах Запоріжжя, де були прильоти. У приватних та багатоквартирних будинках вибиті вікна. У деяких будинках пошкоджено покрівлю. Крім цього, під обстрілами російських військ опинилися навчальні заклади та лікарня. На місцях, де є наслідки ракетних ударів, працюють комунальні служби.

Під час ракетного обстрілу Запоріжжя, на одному з підприємств сталася пожежа через снаряди. Займання сталося на площі 200 кв. м у ремонтному цеху.

26 вересня вночі Запоріжжя обстріляли ракетами окупаційні війська. Під ракетний обстріл потрапила громадянська інфраструктура Внаслідок ворожого обстрілу пошкодження отримали житлові будинки, в яких вилетіли вікна, школа та лікарня. Також частково зруйнувався гаражний кооператив. Там сталася пожежа, пошкоджено автомобілі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Внаслідок атаки виникли пожежі.

27 вересня Запоріжжя знову опинилося під вогнем російських військ. Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю, спалахнув один із об'єктів.

Окупанти завдали по Запоріжжю 10 ударів ракетами С300. Прильоти були по декількох об'єктах інфраструктури. На місцях сталися спалахи, які усунули рятувальники.

За інформацією виконувача обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва, минулого тижня від ракетних ударів у Запоріжжі постраждало понад 150 багатоквартирних та приватних будинків. Декілька багатоповерхівок піддавалися ворожій атаці по кілька разів. Комунальники досі усувають наслідки ракетних ударів по інфраструктурі міста.

Окупаційні війська били і продовжують бити мирними містами, цивільними об'єктами, руйнуючи інфраструктуру і змушуючи панікувати місцевих жителів. Починаючи з 19 вересня, ніч на 28 вересня вперше була спокійною за весь цей час.

Такий вигляд має Запоріжжя після тижня масованих обстрілів окупантів:

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Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.

Як повідомлялося, Путін заборонив російським військам відступати з Херсона.

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