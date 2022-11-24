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Як ППО впоралася з масованим ракетним обстрілом Росії – оцінка Повітряних сил України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як ППО впоралася з масованим ракетним обстрілом Росії – оцінка Повітряних сил України
ППО України бездогано впоралася з масованим обстрілом окупантів
фото з відкритих джерел

Дуже широкий спектр озброєння та особового складу, задіяного до відбиття нападу з повітря

Росія протягом 23 листопада випустила по території України близько 70 ракет. Понад 50 було збито нашими воїнами. Таку заяву зробив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Є масований обстріл. Із ним бездогано впоралася протиповітряна оборона. З тими силами та засобами, які є у нас, робити такі результати – це геройські вчинки всіх захисників неба», – зазначив військовий.

Ігнат розповів про те, що українська система ППО – унікальна. За його словами, є дуже широкий спектр озброєння та особового складу, задіяного до відбиття нападу з повітря:

  • винищувальна авіація;
  • зенітно-ракетні війська;
  • мобільні вогневі групи з ПЗРК по всій території країни.

Він також вказав, чи впливають погодні умови, зокрема туман, на процес відбиття ракет.

«Якщо ми говоримо про збиття ракет засобами, які мають радіолокаційні системи, тобто радари, то для них питання погоди не стоїть. Однак, коли говоримо про візуальний контакт із ціллю, тоді погодні умови будуть впливати», – пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що 23 листопада РФ атакувала Україну ракетами морського та авіаційного базування.

«Було піднято 10 літаків-бомбардувальників Ту-95 з аеродрому Енгельс і з району Каспійського моря. Два типи ракет використовувалася X-101 і X-55. І з двох катерів у Чорному морі було випущено ракети «Калібр», – підкреслив він.

Ігнат додав, що збито було 51 ракету та 5 «дронів-камікадзе».

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Відзначимо, що у Молдові також пропало світло після ракетних атак РФ по Україні.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

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Теги: росія ЗСУ війна обстріл Україна ракета

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