Влада контролюватиме кількість безпритульних тварин: як саме

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів пояснило, які заходи вживатимуться для контролю кількості безпритульних тварин

Кабінет міністрів ухвалив порядок контролю за кількістю безпритульних тварин. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розповіли, як саме це відбуватиметься.

«З настанням війни, на жаль, кількість безпритульних тварин у нашій країні значно зросла. Тож це питання потрібно вирішувати цивілізовано. Ще до російського вторгнення, Україна почала впроваджувати європейські цінності та стандарти щодо захисту тварин від жорстокого поводження, імплементувала в національне законодавство відповідні положення міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного світу. Наразі ми також не збираємося відхилятися від цього шляху», – зазначив очільник Міндовкілля Руслан Стрілець.

Як відбуватиметься контроль безпритульних тварин

У документі, ухваленому урядом, передбачені:

заходи з вилову та біостерилізації безпритульних тварин;

перелік осіб, установ та організацій, які можуть надавати такі послуги;

засоби вилову та порядок поводження з безпритульними тваринами.

Місцева влада також має свої програми регулювання чисельності безпритульних тварин у населених пунктах, при цьому керуючись законодавством про захист тварин від жорсткого поводження.

У Міндовкілля зазначили – таких тварин будуть виловлювати, проводити ветеринарні огляди, а за необхідності надавати ветеринарну допомогу, вакцинувати, проводити біостерилізацію та інші санітарні заходи. Має бути забезпечено ідентифікацію кожної тварини із внесенням всіх даних про неї та фото до муніципального реєстру.

«Після цього тварин передаватимуть до притулків, центрів реабілітації чи під нагляд громадських та благодійних організацій, які здійснюватимуть догляд за ними та шукатимуть нових власників. Навіть якщо тварину повертатимуть у місце вилову для вільного проживання, то щорічно проводитимуть ревакцинацію та контролюватимуть наявність візуальної ідентифікації», – додали в міністерстві.

У відомстві переконані – всі ці заходи дозволять знизити ризик виникнення різних захворювань, спільних для людей і тварин. Також вдасться запобігти випадкам агресивної поведінки тварин та відповідно усунути небезпеку для людей.

Нагадаємо, нещодавно президенту України Володимиру Зеленському подали електронну петицію про заборону розведення домашніх тварин на період воєнного стану та протягом 5 років після його завершення. Також громадяни закликали главу держави встановити відповідальність за порушення заборони – штраф від 8 500 до 68 тисяч грн.