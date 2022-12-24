Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію
Росіяни докладають всіх зусиль, щоб прорвати оборону українських захисників
Російські війська не полишають своїх спроб прорвати українську оборону на Бахмутському напрямку. Інтенсивні бої також ведуться і в районі Авдіївки та Вугледара. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.
«Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби він наносив близько 225 ударів різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню. Було більш як 28 боєзіткнень. Противник втратив понад 90 людей вбитими й більше ніж 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку», – розповів Череватий.
За словами речника, росіяни докладають всіх зусиль, щоб прорвати оборону ЗСУ біля Бахмута, але безрезультатно, окупанти продовжують зазнавати втрат.
Що ж до Авдіївки та Вугледара, то там фактично така ж інтенсивність боїв. Це другий за напругою напрямок українського Донбасу, де ворог постійно, застосовуючи всі засоби, намагається прорватися. Але системно має втрати й не здатний це зробити, зазначив Череватий.
Нагадаємо, раніше Буданов пояснив, навіщо вагнерівцям потрібен Бахмут.
Також очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин на війну витрачає понад $100 млн на місяць.
Коментарі — 0