Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію
У Бахмуті тривають інтенсивні бої
фото з відкритих джерел

Росіяни докладають всіх зусиль, щоб прорвати оборону українських захисників

Російські війська не полишають своїх спроб прорвати українську оборону на Бахмутському напрямку. Інтенсивні бої також ведуться і в районі Авдіївки та Вугледара. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

«Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби він наносив близько 225 ударів різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню. Було більш як 28 боєзіткнень. Противник втратив понад 90 людей вбитими й більше ніж 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку», – розповів Череватий.

За словами речника, росіяни докладають всіх зусиль, щоб прорвати оборону ЗСУ біля Бахмута, але безрезультатно, окупанти продовжують зазнавати втрат.

Що ж до Авдіївки та Вугледара, то там фактично така ж інтенсивність боїв. Це другий за напругою напрямок українського Донбасу, де ворог постійно, застосовуючи всі засоби, намагається прорватися. Але системно має втрати й не здатний це зробити, зазначив Череватий.

Нагадаємо, раніше Буданов пояснив, навіщо вагнерівцям потрібен Бахмут

Також очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин на війну витрачає понад $100 млн на місяць

Теги: росіяни Бахмут ворог втрати окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Арестовича, Снігуровський був одним із найкращих розвідників
Олексій Арестович повідомив, що втратив під Бахмутом друга
22 грудня, 13:58
Про смерть Олега першим повідомив його друг
Під Бахмутом загинув відомий український режисер Олег Бобало
Вчора, 13:49
Триває робота по відновленню життя на звільненій Херсонщині
Обстріли Херсона та постійний вогонь по Бахмуту: ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:16

Події в Україні

Військова адміністрація показала центр Херсона після обстрілу РФ
Військова адміністрація показала центр Херсона після обстрілу РФ
Росія придбала в Ірану 1700 дронів, Буданов розповів, скільки вже використано
Росія придбала в Ірану 1700 дронів, Буданов розповів, скільки вже використано
Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію
Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію
До 11 років за ґратами засуджено російських військових, які катували учасників АТО
До 11 років за ґратами засуджено російських військових, які катували учасників АТО
Рятувальники повідомили, чим ворог атакував Херсон
Рятувальники повідомили, чим ворог атакував Херсон
На Хмельниччині після звістки про загибель чоловіка в молодої жінки зупинилося серце
На Хмельниччині після звістки про загибель чоловіка в молодої жінки зупинилося серце

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Садовий знайшов винних в енергетичній кризі
24K
Головне за ніч: вибухи у Криму та негода у США
16K
Штайнмаєр у різдвяній промові закликав Україну до «справедливого миру»
15K
«Це був жах». Дипломат розповів історію провального візиту українського міністра в Берлін
11K
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
«Наказав убити мене». Саакашвілі назвав винних у його отруєнні

Новини

Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Сьогодні, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту