Буданов пояснив, навіщо вагнерівцям потрібен Бахмут

Політичні амбіції Пригожина частково диктують стратегію російської сторони

Командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін приєднався до голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина в суперництві з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів у інтерв'ю NYT.

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Начальник української розвідки зазначив, що союз Пригожина та генерала Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння з армії в частини «Вагнера», що розширило роль організації у війні.

За його словами, зараз найманці намагаються щосили захопити місто Бахмут, щоб відтіснити на задній план конкуруючих командирів регулярної російської армії. «Вагнер» узгоджує свої дії з армією, але є основною силою на Бахмутському фронті.

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Буданов вважає, що політичні амбіції лідера російських найманців частково диктують стратегію російської сторони.

Говорячи про штурм Бахмута, начальник ГУР пояснив, що в діях найманців є лише ідеологічне та медійне питання.

«Ось чому загони «Вагнера» так фанатично намагаються захопити це місто. Їм треба показати, що вони сила, і вони можуть те, що не змогла російська армія. Ми це ясно бачимо і розуміємо», – сказав Буданов, додавши, що Бахмут не вважається стратегічно важливим, але, взявши його, росіяни покращать свої позиції для подальшого наступу на Донбасі.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють повторний наступ росіян з білоруської території як малоймовірний, але можливий.

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Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.

Також Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.