Окупанти атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, є постраждалі
На Кіровоградщині внаслідок атаки пошкоджено 76 приватних та один дев'ятиповерховий житловий будинок
Російські терористи атакували промислове підприємство у Світловодську Кіровоградської області. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника обласної військової адміністрації Андрія Райковича.
«Вночі Кіровоградщина – під ворожою атакою. У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих», – йдеться в повідомленні.
Серед трьох постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки, двох госпіталізовано.
Внаслідок атаки пошкоджено 76 приватних та один дев'ятиповерховий житловий будинок. Наразі понад 1400 абонентів – без електропостачання.
На місці працюють усі відповідні служби.
Уночі на Кіровоградщині повітряну тривогу оголошували двічі. Від 23:46 до 00:15 і 1:32 до 3:32.
Раніше повідомлялося, що уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях.
Нагадаємо, триває 1190-й день повномасштабної війни. За минулу добу противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 керованих авіаційних бомби. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів.
Також відбулося 166 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
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