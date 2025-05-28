Окупанти атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, є постраждалі

На Кіровоградщині внаслідок атаки пошкоджено 76 приватних та один дев'ятиповерховий житловий будинок

Російські терористи атакували промислове підприємство у Світловодську Кіровоградської області. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

«Вночі Кіровоградщина – під ворожою атакою. У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих», – йдеться в повідомленні.

Серед трьох постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки, двох госпіталізовано.

Внаслідок атаки пошкоджено 76 приватних та один дев'ятиповерховий житловий будинок. Наразі понад 1400 абонентів – без електропостачання.

На місці працюють усі відповідні служби.

Уночі на Кіровоградщині повітряну тривогу оголошували двічі. Від 23:46 до 00:15 і 1:32 до 3:32.

Раніше повідомлялося, що уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях.

Нагадаємо, триває 1190-й день повномасштабної війни. За минулу добу противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 керованих авіаційних бомби. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів.

Також відбулося 166 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.