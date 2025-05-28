Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, є постраждалі
Збитий силами ППО російських «шахед»
фото з відкритих джерел

На Кіровоградщині внаслідок атаки пошкоджено 76 приватних та один дев'ятиповерховий житловий будинок

Російські терористи атакували промислове підприємство у Світловодську Кіровоградської області. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

«Вночі Кіровоградщина – під ворожою атакою. У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих», – йдеться в повідомленні.

Серед трьох постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки, двох госпіталізовано.

Внаслідок атаки пошкоджено 76 приватних та один дев'ятиповерховий житловий будинок. Наразі понад 1400 абонентів – без електропостачання.

На місці працюють усі відповідні служби.

Уночі на Кіровоградщині повітряну тривогу оголошували двічі. Від 23:46 до 00:15 і 1:32 до 3:32.

Раніше повідомлялося, що уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях.

Нагадаємо, триває 1190-й день повномасштабної війни. За минулу добу противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 керованих авіаційних бомби. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів.

Також відбулося 166 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

Читайте також:

Теги: дрон ракета війна росія окупанти Кіровоградщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили ППО збивають безпілотники вночі
Правда про новітні дрони і ракети недоімперії
Вчора, 18:28
Уламки впали в шести районах столиці
Уночі Київ пережив одну з наймасованіших комбінованих атак РФ: все, що відомо
24 травня, 08:54
Проведено масштабне випробовування дронів: долають 40 км і точно влучають у ціль
Проведено масштабне випробовування дронів: долають 40 км і точно влучають у ціль
23 травня, 20:52
«Ярс-С» споряджається твердопаливними балістичними ракетами калібру 1,86 метра і довжиною 17,8 метра
Росія планує запуск міжконтинентальної ракети: розвідка повідомила подробиці
18 травня, 15:41
Глава МЗС Британії відреагував на удар окупантів по автобусу на Сумщині
Глава МЗС Британії відреагував на удар окупантів по автобусу на Сумщині
17 травня, 16:35
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
16 травня, 07:32
Іран нещодавно успішно випробував нову балістичну ракету
Іран провів випробування нової балістичної ракети
5 травня, 11:58
Рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Черкаси
Поліція показала перші хвилини після атаки дронів на Черкаси
4 травня, 15:37
Лисак: Діти принесли додому частину від FPV-дрону. Чоловік взяв її в руки і та вибухнула
На Дніпропетровщині діти принесли додому частину дрона: двоє людей у лікарні
3 травня, 12:00

Події в Україні

РФ вночі запустила по Україні 88 дронів: є влучання
РФ вночі запустила по Україні 88 дронів: є влучання
Окупанти атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, є постраждалі
Окупанти атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, є постраждалі
Уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях (фото)
Уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 28 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Після 28 травня частина працівників втратить бронь від мобілізації
Після 28 травня частина працівників втратить бронь від мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
76K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
62K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
50K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
41K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua