Проведено масштабне випробовування дронів: долають 40 км і точно влучають у ціль

Федоров: Безпілотні літаки стануть основним інструментом для знищення логістики, складів та техніки ворога

Сьогодні, 23 травня, Brave1 провів перше з трьох масштабних випробувань ударних дронів-камікадзе літакового типу. Багато з розробок продемонстрували здатність долати дистанцію понад 40 кілометрів і точно імітувати захід на ціль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Це ще один крок до формування глибокої kill zone у тилу ворога. Ми створюємо систему, яка не дасть змоги противнику накопичувати ресурси, доставляти техніку чи розгортати ППО. Безпілотні літаки стануть основним інструментом для знищення логістики, складів та техніки ворога», – йдеться у дописі.

фото: Михайло Федоров/Facebook

Федоров наголосив: «Ми системно підходимо до розробки кожної інновації: аналізуємо запити військових; формулюємо вимоги до рішень; залучаємо не лише виробників дронів, а й розробників ключових компонентів: моторів, зв’язку, антен, ПЗ, зокрема на базі AI».

«Після першого тестування команди отримають фідбек у захищеному чаті Brave1 Chat та вдосконалять рішення до наступного полігону. Дякую Силам безпеки і оборони, які тримають фронт, та розробникам за швидке впровадження технологій для поля бою», – зазначив Федоров.

Brave1 – це кластер для розвитку військових технологій в Україні, заснований Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, Радою національної безпеки і оборони, Міністерством стратегічних галузей України, Міністерством економіки України.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) представило новітню серію ударних морських дронів Magura. ГУР розповіло, що впродовж двох років застосування цих дронів вдалося уразити 17 морських та повітряних російських цілей, з яких 15 – повністю знищені.