Росія планує запуск міжконтинентальної ракети: розвідка повідомила подробиці

Дальність польоту триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів

Росія у ніч проти 19 травня має намір здійснити «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу «Ярс». Розвідники кажуть, що це для демонстративного тиску та залякування України, а також ЄС і НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказали здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення. Місце запуску – район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області Росії.

Як вказує ГУР, дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.

Цю зброю розробив Московський інститут теплотехніки. Вона є модифікацією ракети комплексу «Тополь-М» і важить 49 000 кг.

У 2007 році на полігоні «Плесецьк», що в Архангельській області РФ, здійснили перший випробувальний пуск РС-24 по полігону Кура (на півночі Камчатського краю). Розгортання цього озброєння підтвердили у 2010 році.

Нагадаємо, 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Як повідомляли експерти Інституту вивчення війни, часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль постійно намагається продемонструвати світу свою ядерну силу.