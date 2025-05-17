Глава МЗС Британії відреагував на удар окупантів по автобусу на Сумщині

Леммі: Росія має погодитися на повне та негайне припинення вогню

Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відреагував на удар російського дрона по автобусу біля Білопілля на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Леммі в соцмережах.

«Шокований ударом РФ, який стався лише за кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на світ, Росія має погодитися на повне та негайне припинення вогню, як це зробила Україна», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 17 травня на виїзді з міста Білопілля Сумського району ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником рейсовий мікроавтобус.

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Фахівці ДСНС за допомогою спеціальних інструментів деблокували тіла загиблих з понівеченого транспортного засобу.

За попередньою інформацією, внаслідок події загинуло дев’ятеро людей, ще семеро – травмовано.

Серед загиблих унаслідок російської атаки по рейсовому автобусу у Сумській області, за попередніми даними, є члени однієї родини – батько, мати та донька.

Президент вже відреагував на інцидент.