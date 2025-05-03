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На Дніпропетровщині діти принесли додому частину дрона: двоє людей у лікарні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На Дніпропетровщині діти принесли додому частину дрона: двоє людей у лікарні
Лисак: Діти принесли додому частину від FPV-дрону. Чоловік взяв її в руки і та вибухнула
фото ілюстративне з відкритих джерел

57-річного потерпілого доправили до лікарні, а також і 22-річну жінку, вона теж отримала поранення

У Нікопольському районі діти принесли додому частину від FPV-дрона. Стався вибух, двоє людей поранені. Про це в телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає «Главком».

«Вчора в районі сталася надзвичайна ситуація. Діти принесли додому частину від FPV-дрону. Чоловік взяв її в руки і та вибухнула», – написав очільник області.

57-річного потерпілого доправили до лікарні, а також і 22-річну жінку, вона теж отримала поранення. Лисак наголосив, що варто бути обачними, пояснювати правила безпеки дітям і не чіпати підозрілі предмети.

До слова, під час обстрілу Харкова російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у телеграмі, передає «Главком».

Як встановили правоохоронці, під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

Також 1 травня, у різних районах Києва можуть лунати вибухи касетних боєприпасів, які вночі росіяни розкидали з «шахедів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирила Фесика та Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Ковтунова. 

Згідно з повідомленням, розміщеним на офіційній сторінці Кирила Фесика, внаслідок нічної атаки безпілотних літальних апаратів існує ймовірність розкидання касетних боєприпасів на території Києва.

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Теги: Дніпропетровщина дрон безпілотник

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