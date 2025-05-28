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Уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях (фото)
Залізнична інфраструктура постраждала від російської атаки
фото: «Укрзалізниця»

На Сумщині ворожий БПЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок

На Харківщині, Донеччині та Сумщині цієї ночі та зранку залізнична інфраструктура та рухомий склад перебували під ворожими атаками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«На Харківщині уламки БПЛА потрапили на колію – залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки ворожого дрона, рух оперативно було відновлено», – йдеться у повідомленні.

Уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях (фото) фото 1
фото: «Укрзалізниця»

Водночас, за інформацією компанії, на Донеччині, в Словʼянську, внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа, уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Зранку Словʼянськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу.

Також на Сумщині ворожий БпЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.

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фото: «Укрзалізниця»

«Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках немає. Залізничники продовжують оперативно лагодити інфраструктуру і забезпечувати рух країною, попри намагання ворога втрутитись і зупинити його», – наголосила «Укрзалізниця».

Нагадаємо, що у ніч проти 28 травня російські терористи атакували Харківщину ударними безпілотниками. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що через атаку ворога дронами у двох селах Харківської області постраждали вісім людей, серед яких є дитина.

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Теги: Укрзалізниця Донеччина Сумщина Харківщина

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