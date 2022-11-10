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Окупанти атакували село на Сумщині запалювальними снарядами (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти атакували село на Сумщині запалювальними снарядами (фото)
Росіяни обстріляли прикордонне село на Сумщині запалювальними снарядами
фото: Дмитро Живицький

Внаслідок обстрілу загорілося поле з кукурудзою

Російські загарбники у середу, 9 листопада, 20 разів обстріляли одне з сіл Сумської області запалювальними боєприпасами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Запалювальні боєприпаси використали росіяни під час обстрілу Есманьської громади. По одному з прикордонних сіл вдарили 20 разів із реактивної системи залпового вогню», – повідомив Живицький.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загорілося поле з кукурудзою. Ніхто з місцевих жителів не постраждав, а от збитки від пожежі ще встановлюються.

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Нагадаємо, триває 259-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав вісім ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше чотирьох обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей. 

 

Теги: боєприпаси пожежа росіяни обстріл

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