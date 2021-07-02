Окупанти хочуть випхати культовий інститут з історичного будинку в центрі Ялти

Кримський науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства «Магарач» починає свою історію з 1828 року

Інститут виноградарства і виноробства збирають перенести на околицю окупованої Ялти

Окупанти вирішили переселити на околицю Ялти Кримський науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства «Магарач». Що буде на місці історичних будівель в центрі міста не повідомляється.

Нову будівля інституту начебто побудують в Ялті на вулиці Мицька, загальна площа корпусу складе 15 тисяч квадратних метрів. Він призначений для проведення наукових досліджень, освітньої діяльності та дослідного виробництва експериментальної виноробної продукції і саджанців винограду категорій «Оригінальний» і «Елітний». Тут же буде готель для відряджених науковців та аспірантів, стверджують окупанти.

Варто нагадати, що Кримський науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства «Магарач» починає свою історію з 1828 року, безпосередньо науково-дослідним інститутом він став в 1940 році.

До слова, 30 червня ЗМІ повідомили, що посли ЄС погодили нові санкції проти Росії через окупацію Криму.

До цього Петро Порошенко звернувся до лідерів ЄС у зв'язку з продовженням санкцій проти Росії.

Лідери ЄС на саміті погодилися продовжити ще на пів року економічні санкції проти Росії, запроваджені за анексію Криму і дестабілізацію Донбасу.

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