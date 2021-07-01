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    В окупованій Євпаторії через несправний атракціон впала жінка з дитиною

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    На пляжі тимчасово окупованого міста Євпаторія під час водно-повітряного атракціону &laquo;Парашютінг&raquo; жінка і її неповнолітня дитина впали в море - В окупованій Євпаторії через несправний атракціон впала жінка з дитиною
    На пляжі тимчасово окупованого міста Євпаторія під час водно-повітряного атракціону «Парашютінг» жінка і її неповнолітня дитина впали в море
    фото: arc.construction

    Капітан катера не мав документів на право користування маломірним судном

    На пляжі тимчасово окупованого Росією українського міста Євпаторія під час водно-повітряного атракціону «Парашютінг» жінка і її неповнолітня дитина впали в море. Про це передає портал АРК.

    Як зазначає пресслужба так званого «МВС», капітан катера не мав документів на право користування маломірним судном у комерційних цілях.

    Євпаторієць пристебнув системою «Тандем» постраждалу разом з неповнолітнім до катера і почав буксирування парашута. В ході набору висоти буксирувальний трос обірвався, і жінка з дитиною впали у воду.

    Як наслідок, жінка отримала забої, від госпіталізації вона відмовилася. Неповнолітній не постраждав.

    Як вже передавав «Главком», окупанти силоміць затримали зміну дітей у «Артеку».

    Близько 150 підлітків обмежені в пересуванні під приводом «карантину».

    Батьки, що відправили дітей до дитячого табору «Артек», що у анексованому Криму, не можуть забрати їх назад. За повідомленнями російських блогерів, через позитивний ПЛР-тест у одного з дітей з 7 зміни, близько 150 гостей табору було відвезено до Євпаторії, де ізольовано у приміщенні пансіонату «Прибій» у антисанітарних умовах.

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    Теги: Крим пляжі літо
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    В окупованій Євпаторії через несправний атракціон впала жінка з дитиною