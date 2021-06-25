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    Порошенко звернувся до лідерів ЄС у зв'язку з продовженням санкцій проти Росії

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    П&rsquo;ятий президент України подякував лідерам ЄС за санкції проти країни-агресора - Порошенко звернувся до лідерів ЄС у зв'язку з продовженням санкцій проти Росії
    П’ятий президент України подякував лідерам ЄС за санкції проти країни-агресора
    Фото: eurosolidarity.org

    Лідери ЄС на саміті погодилися продовжити ще на пів року економічні санкції проти Росії, запроваджені за анексію Криму і дестабілізацію Донбасу

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» подякував лідерам ЄС за підтримку України у питанні продовження антиросійських санкцій.

    «Глибоко вдячний лідерам Євросоюзу за тверду підтримку України у питанні продовження ще на півроку економічних санкцій проти Росії. Обнадійливим є також рішення Європейської Ради опрацювати додаткові санкції проти країни-агресора», – написав Порошенко у Facebook.

    Він додав, що «ціна за порушення міжнародного права та зневаги до людських життів і територіальної цілісності України має зростати і стати нестерпною для Кремля».

    «Я також дякую нашим партнерам за жорстку та консолідовану відсіч недалекоглядним ідеям повернути статус-кво у відносинах Заходу з Росією та запросити Путіна за стіл переговорів. Разом до перемоги з позицій сили, справедливості та солідарності!», – резюмував п’ятий президент України.

    Зазначимо, лідери ЄС на саміті погодилися продовжити ще на пів року економічні санкції проти Росії, запроваджені за анексію Криму і дестабілізацію Донбасу.

    Раніше Європейська Рада доручила Боррелю готувати нові санкції проти Росії.

    Як вже розповідав «Главком», п'ятий президент України, лідер політичної сили «Європейська солідарність» Петро Порошенко обговорив із Боррелем підсумки саміту ЄС-США.

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    Теги: Петро Порошенко Росія санкції політика Україна
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    Порошенко звернувся до лідерів ЄС у зв'язку з продовженням санкцій проти Росії