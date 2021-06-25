Європейська Рада доручила Боррелю готувати нові санкції проти Росії

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель отримав доручення від Європейської Ради з приводу РФ

Європейська Рада пропонує Європейській Комісії та верховному представникові Боррелю «представити варіанти додаткових обмежувальних заходів» щодо Росії

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель отримав доручення від Європейської Ради з приводу РФ. Про це йдеться у пресрелізі за підсумками засідання ЄР за 24 червня 2021 року.

«Європейська Рада наголошує на необхідності твердої та скоординованої реакції ЄС та його держав-членів у відповідь на будь-яку подальшу зловмисну, незаконну та руйнівну діяльність Росії, використовуючи в повному обсязі всі наявні в ЄС інструменти та забезпечуючи координацію з партнерами», – зазначається у повідомленні для преси.

З цією метою Європейська Рада пропонує Європейській Комісії та верховному представникові Боррелю «представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції».

Разом з тим, об'єднана Європа й надалі підтримуватиме «російське громадянське суспільство, правозахисні організації та незалежні ЗМІ».

Як вже розповідав «Главком», п'ятий президент України, лідер політичної сили «Європейська солідарність» Петро Порошенко обговорив із Боррелем підсумки саміту ЄС-США.

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