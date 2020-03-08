Через обстріли бойовиків на околицях Мар’їнки сталася сильна пожежа (відео)



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Окупанти щодня обстрілюють позиції українських військових на околицях Мар’їнки

Українським військовим вдалося вберегти від займання покинуті будівлі Мар’їнки

Внаслідок ворожого обстрілу позицій військовослужбовців операції Об’єднаних сил та мирного цивільного населення прифронтової Мар’їнки Донецької області сталася велика пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За свідченням командира одного з підрозділів, який обороняє Мар’їнку, окупанти відкрили вогонь по українських позиціях з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих та бронебійно-запалювальних боєприпасів. Через це загорілася суха трава. Пожежа швидко поширилася на значні території та сягнула розташованих неподалік житлових будинків мирних мешканців.

«Російські окупаційні війська відкрили вогонь по наших позиціях. Найімовірніше, стріляли трасуючими патронами. Внаслідок чого суха трава на полі зайнялася. Через сильний вітер пожежа швидко дійшла до наших позицій. Полум’я також впритул наблизилося до житлових будинків місцевих мешканців селища. Але завдяки оперативній роботі наших військових пожежу вдалося локалізувати», – каже офіцер.

За його словами, українським військовослужбовцям вдалося вберегти від займання також і покинуті будівлі Мар’їнки. Інакше б пожежа тривала кілька днів, а через сильний вітер сягнула б більш серйозних масштабів.

«Щоб ефективно та оперативно ліквідувати пожежу та вберегти наші позиції і допомогти місцевим жителям, ми доклали великих зусиль. Гасили вогонь усіма можливими засобами: перекопували землю, засипали пожежу піском, далі до ліквідації лиха долучилися місцеві вогнеборці. Противник застосовує різноманітні прийоми, щоб «викурити» нас із наших позицій. Оскільки відстані між українськими і ворожими позиціями дуже маленькі, а на полі багато сухої рослинності – така тактика дій противника стає небезпечною,особливо для мирного населення Донбасу», – розповів командир взводу.

Як зазначають у Міноборони, нині окупанти щодня обстрілюють позиції українських військових на околицях Мар’їнки. Найчастіше ворог відкриває вогонь з кулеметів,гранатометів, РПГ та закидує наші позиції ВОГами. За словами військових, обстріли посилюються з настанням сутінок.

«Цієї ночі противник обстрілював наші позиції з 19 години до опівночі. ВОГи прилітали кожні 15 хвилин. Далі ворог відкрив вогонь із кулеметів. Все завершилося після того, як ми дали адекватну відповідь. На щастя, поранених немає, бо всі хлопці – професіонали», – каже командир.