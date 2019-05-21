У лікарні Дніпра рятують життя бійця зі Львівщини, якому куля прошила голову



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48-річний боєць зазнав тяжкого поранення поблизу селища Кримське на Луганщині

У лікарні ім. Мечникова в Дніпрі лікарі рятують життя військового із зони проведення ООС на Донбасі. Про це повідомляє УНІАН.

48-річний боєць зі Львівщини, прізвище якого не називають, зазнав тяжкого поранення поблизу селища Кримське на Луганщині, повідомляє Радіо Свобода. Як розповів головлікар Сергій Риженко, куля прошила голову, зачепивши головний мозок. Зараз боєць у комі, на штучній вентиляції легень. Операція тривала чотири години.

Раніше в Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер 20-річний парамедик Микола Волков з позивним «Смурфік».

Як повідомлялось, Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.